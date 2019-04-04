En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
36 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,26 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,18 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,26 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,18 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 4 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|541,529221
|-0,47
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,998292
|-0,26
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,749181
|-0,18
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,033845
|-0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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