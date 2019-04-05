En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
34 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,62 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,99 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,80 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,62 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,99 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,80 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,390376
|-1,62
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,095125
|-0,99
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026371
|-0,80
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041322
|-0,46
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,077274
|-0,31
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022312
|-0,21
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|136,901547
|-0,14
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,021099
|-0,12
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|95,523553
|-0,12
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,418604
|-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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