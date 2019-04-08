En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
2 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,96 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,95 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF", yüzde 0,96 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,95 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,778801
|-1,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056586
|-0,96
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,061793
|-0,95
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031827
|-0,94
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033515
|-0,94
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023367
|-0,94
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,065835
|-0,94
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,053816
|-0,93
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029529
|-0,92
|ING Portföy Altın Fonu
|0,025966
|-0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:46 Kaynak: AA
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