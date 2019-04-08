Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,96 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,95 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,25 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,96 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,95 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,778801 -1,25
TEB Portföy Altın Fonu 0,056586 -0,96
HSBC Portföy Altın Fonu 2,061793 -0,95
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031827 -0,94
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033515 -0,94
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023367 -0,94
Garanti Portföy Altın Fonu 0,065835 -0,94
Ak Portföy Altın Fonu 0,053816 -0,93
Deniz Port. Altın Fonu 0,029529 -0,92
ING Portföy Altın Fonu 0,025966 -0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:46 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Gümüş, Ekonomi
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