En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091642 -2,47 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046711 -2,34 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107997 -2,25 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,613964 -2,10 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042787 -2,05 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,093534 -1,98 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195298 -1,98 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 34,305009 -1,92 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032683 -1,86 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053059 -1,83

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,34 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,25 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)