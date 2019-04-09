En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,34 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,25 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,34 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,25 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091642
|-2,47
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046711
|-2,34
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,107997
|-2,25
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,613964
|-2,10
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042787
|-2,05
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,093534
|-1,98
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,195298
|-1,98
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|34,305009
|-1,92
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032683
|-1,86
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053059
|-1,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA
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