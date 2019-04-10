Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

31 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061862 -0,83
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016684 -0,67
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036013 -0,62
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072726 -0,59
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595852 -0,59
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,586276 -0,53
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042284 -0,41
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,801576 -0,40
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,067364 -0,39
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,845637 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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