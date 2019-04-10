En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
31 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,83 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061862
|-0,83
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016684
|-0,67
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036013
|-0,62
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072726
|-0,59
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,595852
|-0,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,586276
|-0,53
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,042284
|-0,41
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,801576
|-0,40
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,067364
|-0,39
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,845637
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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