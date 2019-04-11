En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042357 -1,75 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,530571 -1,50 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195382 -1,39 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108181 -1,35 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053219 -1,34 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091352 -1,34 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,019323 -1,30 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018431 -1,30 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,345835 -1,28 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,093498 -1,23

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,50 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)