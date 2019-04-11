Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,50 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042357 -1,75
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,530571 -1,50
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195382 -1,39
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108181 -1,35
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053219 -1,34
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091352 -1,34
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,019323 -1,30
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018431 -1,30
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,345835 -1,28
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,093498 -1,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:47 Kaynak: AA
Ekonomi
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