En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:47 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,50 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042357
|-1,75
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,530571
|-1,50
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,195382
|-1,39
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108181
|-1,35
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053219
|-1,34
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091352
|-1,34
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,019323
|-1,30
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018431
|-1,30
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,345835
|-1,28
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,093498
|-1,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!
Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor
Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor