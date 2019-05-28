Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

3 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,32 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,97 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,94 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,32 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,97 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,94 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,902761 -1,32
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040494 -0,97
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 30,475601 -0,94
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079766 -0,93
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,258955 -0,88
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016573 -0,85
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091604 -0,81
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,914779 -0,81
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018125 -0,80
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,323050 -0,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor BİNGÖL BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:26:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]