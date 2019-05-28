En fazla kaybettiren yatırım fonları
3 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,32 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,97 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,94 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,32 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,97 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,94 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones
İst. 20 (HSY) BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,902761
|-1,32
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040494
|-0,97
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|30,475601
|-0,94
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079766
|-0,93
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,258955
|-0,88
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016573
|-0,85
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091604
|-0,81
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,914779
|-0,81
| Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,018125
|-0,80
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,323050
|-0,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor
BİNGÖL BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR
Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor
Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!