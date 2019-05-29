Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

21 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,06 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,06 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,02 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,287255 -2,32
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,040103 -1,06
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,302533 -1,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063025 -0,90
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074100 -0,66
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023122 -0,66
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042078 -0,63
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035135 -0,61
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,324454 -0,58
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 581,715021 -0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:53 Kaynak: AA
Gümüş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]