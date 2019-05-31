Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,27 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,19 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 2,06 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,27 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,19 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 2,06 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015519 -5,27
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 568,551644 -2,19
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,885221 -2,06
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 219,658319 -1,95
TEB Portföy Altın Fonu 0,059506 -1,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022869 -1,86
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033448 -1,85
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035053 -1,83
Fiba Portföy Altın Fonu 0,020864 -1,83
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,054948 -1,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: AA
Ekonomi
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