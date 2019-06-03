Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu ", yüzde 3,26 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,72 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
", yüzde 3,26 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,72 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014469 -6,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022123 -3,26
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,973030 -2,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059782 -2,65
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074093 -2,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033451 -2,49
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,416689 -2,42
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070494 -2,33
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039978 -1,79
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,315163 -1,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Araç, Ekonomi
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