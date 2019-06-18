En fazla kaybettiren yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,29 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:12 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,29 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014123
|-1,53
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036351
|-1,29
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021584
|-1,28
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034637
|-1,25
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031995
|-1,23
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,090638
|-1,22
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025328
|-1,21
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058202
|-1,21
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028123
|-1,20
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,071783
|-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı