Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

19 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,47 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,46 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,47 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,46 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,061306 -1,06
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,871393 -0,47
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027627 -0,46
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,142156 -0,43
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,897531 -0,42
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,976496 -0,41
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,436638 -0,38
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019253 -0,32
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,209534 -0,31
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,677887 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:43 Kaynak: AA
Kar, Ekonomi
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