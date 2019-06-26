Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

18 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,94 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,94 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035531 -0,98
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,457375 -0,94
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,246071 -0,89
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045215 -0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,479864 -0,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189019 -0,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,639802 -0,44
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,100330 -0,36
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027190 -0,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,814269 -0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:10 Kaynak: AA
Araç, Ekonomi
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