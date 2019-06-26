En fazla kaybettiren yatırım fonları
18 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,94 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:10 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,94 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035531
|-0,98
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,457375
|-0,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,246071
|-0,89
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045215
|-0,85
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|555,479864
|-0,68
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,189019
|-0,65
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,639802
|-0,44
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,100330
|-0,36
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027190
|-0,33
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,814269
|-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
Şifa arayanlar kaplıcaya akın ediyor! Aylar öncesinden randevu alıp gelen var