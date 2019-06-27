En fazla kaybettiren yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,30 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,64 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:47 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,30 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,64 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024885
|-2,30
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|236,025448
|-1,64
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035866
|-1,52
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036439
|-1,52
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022331
|-1,51
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037746
|-1,51
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,063806
|-1,50
|ING Portföy Altın Fonu
|0,029062
|-1,48
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026202
|-1,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033102
|-1,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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