Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

19 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 14,47 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,39 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 14,47 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,39 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023951 -14,47
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021395 -2,39
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015257 -2,22
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,242659 -1,01
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,470663 -0,72
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041063 -0,48
Gedik Portföy Karma Fon 0,865313 -0,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027398 -0,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,789638 -0,27
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024036 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:08 Kaynak: AA
yatırım, araç, kar, his, Ekonomi
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