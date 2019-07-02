Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

7 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,56 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,55 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,20 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,56 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,55 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,20 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009978 -6,56
QNB Finans Portföy Altın BYF 22,734947 -3,55
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 228,414816 -3,20
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036604 -3,07
İş Portföy Altın Fonu 0,028408 -3,07
TEB Portföy Altın Fonu 0,061889 -3,07
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021665 -3,04
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034820 -3,02
ING Portföy Altın Fonu 0,028200 -3,02
Deniz Port. Altın Fonu 0,032134 -2,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:13 Kaynak: AA
Kar, Ekonomi
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