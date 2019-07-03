Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,56 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,42 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,56 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,42 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014621 -4,62
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,028569 -1,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021585 -1,42
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,091132 -0,84
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,984522 -0,71
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077038 -0,67
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,278486 -0,52
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027236 -0,47
İş Portföy İki. Değ. Fon 8,228620 -0,43
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,104507 -0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:09 Kaynak: AA
Ekonomi
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