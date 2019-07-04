Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,42 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,42 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,30 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,15 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042009 -1,42
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,495049 -1,30
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019438 -1,15
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 50,434006 -1,15
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051580 -1,09
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,519706 -1,08
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,319825 -1,07
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101175 -1,04
İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,584852 -1,00
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,055601 -0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:28 Kaynak: AA
İş Bankası, Ekonomi
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