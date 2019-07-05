En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Portföy Altın Fonu 0,021668 -1,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036645 -1,45 ING Portföy Altın Fonu 0,028224 -1,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,032157 -1,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034858 -1,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,058468 -1,41 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025484 -1,40 Garanti Portföy Altın Fonu 0,072125 -1,40 İş Portföy Altın Fonu 0,028439 -1,39 HSBC Portföy Altın Fonu 2,241412 -1,37

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,45 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "ING Portföy Altın Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)