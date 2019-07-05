Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,45 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "ING Portföy Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,45 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "ING Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Portföy Altın Fonu 0,021668 -1,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036645 -1,45
ING Portföy Altın Fonu 0,028224 -1,45
Deniz Port. Altın Fonu 0,032157 -1,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034858 -1,43
Ak Portföy Altın Fonu 0,058468 -1,41
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025484 -1,40
Garanti Portföy Altın Fonu 0,072125 -1,40
İş Portföy Altın Fonu 0,028439 -1,39
HSBC Portföy Altın Fonu 2,241412 -1,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:41 Kaynak: AA
yapı kredi, Ekonomi
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