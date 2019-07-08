En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,49 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,17 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:28 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,49 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF" ve yüzde 1,17 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023886
|-1,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,857472
|-1,49
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|227,443069
|-1,17
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026295
|-0,87
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,703331
|-0,84
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,315635
|-0,67
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,342190
|-0,67
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,994287
|-0,65
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041355
|-0,62
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023479
|-0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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