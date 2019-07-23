En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263989 -1,58 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,298566 -1,52 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087267 -1,06 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021438 -0,92 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099197 -0,92 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051960 -0,91 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026474 -0,90 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019734 -0,90 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056473 -0,89 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031826 -0,88

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,58 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,52 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)