Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

4 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,58 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,52 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,58 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,52 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263989 -1,58
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,298566 -1,52
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087267 -1,06
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021438 -0,92
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099197 -0,92
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051960 -0,91
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026474 -0,90
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019734 -0,90
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056473 -0,89
Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031826 -0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
TEM Otoyolu, İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:30 Kaynak: AA
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