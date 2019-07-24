Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

26 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,62 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,47 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,40 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,62 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,47 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,40 ile "Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,489882 -0,62
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101061 -0,47
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028865 -0,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037416 -0,30
TEB Portföy Altın Fonu 0,063158 -0,30
Deniz Port. Altın Fonu 0,032795 -0,29
ING Portföy Altın Fonu 0,028784 -0,29
HSBC Portföy Altın Fonu 2,285785 -0,29
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025979 -0,29
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035551 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 Kaynak: AA
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