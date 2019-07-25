Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

42 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,54 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,50 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,54 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,50 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014587 -1,04
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,660730 -0,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,472168 -0,50
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,483892 -0,40
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042575 -0,34
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020119 -0,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,194742 -0,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,917876 -0,24
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,053377 -0,18
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 149,107252 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:20 Kaynak: AA
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