En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,54 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,50 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:20 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,54 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,50 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014587
|-1,04
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,660730
|-0,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,472168
|-0,50
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,483892
|-0,40
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042575
|-0,34
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020119
|-0,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,194742
|-0,27
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,917876
|-0,24
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,053377
|-0,18
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|149,107252
|-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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