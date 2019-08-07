Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

18 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,74 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,81 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,74 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,81 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013440 -2,34
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033545 -1,74
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,205468 -0,81
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037463 -0,78
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,301953 -0,74
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025582 -0,73
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043767 -0,69
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,021218 -0,66
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069510 -0,65
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,884775 -0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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