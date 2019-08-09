En fazla kaybettiren yatırım fonları
2 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,98 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:38 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF", yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,98 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,461938
|-1,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,541895
|-1,01
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|236,140149
|-0,98
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025198
|-0,95
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,634778
|-0,70
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|525,866369
|-0,50
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,057976
|-0,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,050567
|-0,32
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,277253
|-0,29
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026567
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
İBB ekipleri tarafından Üsküdar'da vatandaşın araç garajına yıkım Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araç e-ihaleyle satılacak Süper Loto 25 milyon lira devretti Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu