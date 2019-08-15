En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,69 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,42 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:39 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,69 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,42 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057568
|-3,72
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032097
|-3,69
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023175
|-3,42
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066430
|-3,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|63,877325
|-2,52
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037132
|-1,75
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,241514
|-0,85
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041477
|-0,84
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021676
|-0,71
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,053473
|-0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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