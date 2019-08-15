Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

48 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,69 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,42 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,69 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,42 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057568 -3,72
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032097 -3,69
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023175 -3,42
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066430 -3,03
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,877325 -2,52
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037132 -1,75
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,241514 -0,85
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041477 -0,84
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021676 -0,71
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053473 -0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Amerika Birleşik Devletleri, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:39 Kaynak: AA
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