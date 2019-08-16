En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049009 -4,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097808 -4,72 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,017050 -4,09 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018534 -4,01 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020081 -3,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953396 -3,69 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,397948 -3,43 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051367 -3,18 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,647645 -3,11 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,029975 -3,11

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,91 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,72 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,09 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)