Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,91 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,72 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,09 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,91 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,72 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,09 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049009 -4,91
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097808 -4,72
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,017050 -4,09
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018534 -4,01
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020081 -3,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953396 -3,69
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,397948 -3,43
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051367 -3,18
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,647645 -3,11
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,029975 -3,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:17 Kaynak: AA
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