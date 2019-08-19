En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047683 -2,71 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095248 -2,62 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,996824 -1,99 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018168 -1,97 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019694 -1,93 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 55,724301 -1,64 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050620 -1,45 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036942 -1,41 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,243540 -1,39 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,102080 -1,35

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,71 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,99 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)