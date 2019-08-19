Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

27 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,71 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,99 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,71 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,99 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047683 -2,71
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095248 -2,62
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,996824 -1,99
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018168 -1,97
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019694 -1,93
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 55,724301 -1,64
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050620 -1,45
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036942 -1,41
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,243540 -1,39
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,102080 -1,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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