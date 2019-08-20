En fazla kaybettiren yatırım fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,19 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:54 Kaynak: AA
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,19 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094092
|-1,21
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105270
|-1,19
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047153
|-1,11
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,332233
|-0,96
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,053864
|-0,88
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,341030
|-0,78
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,280035
|-0,76
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,203699
|-0,72
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018037
|-0,72
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,989962
|-0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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