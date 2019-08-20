En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094092 -1,21 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105270 -1,19 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047153 -1,11 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,332233 -0,96 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053864 -0,88 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,341030 -0,78 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,280035 -0,76 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,203699 -0,72 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018037 -0,72 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,989962 -0,69

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,19 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)