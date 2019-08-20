Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,19 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,21 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,19 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094092 -1,21
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105270 -1,19
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047153 -1,11
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,332233 -0,96
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053864 -0,88
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,341030 -0,78
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,280035 -0,76
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,203699 -0,72
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018037 -0,72
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,989962 -0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:54 Kaynak: AA
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