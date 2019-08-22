En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,42 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,365343 -1,55 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119920 -1,42 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,719146 -1,37 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040429 -1,30 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033883 -1,27 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019829 -1,20 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,216388 -1,07 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,137161 -0,97 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024296 -0,96 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104547 -0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)