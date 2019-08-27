En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,72 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,60 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,473581 -0,74 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,671861 -0,72 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,884128 -0,60 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034665 -0,59 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040347 -0,46 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981952 -0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196736 -0,36 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,089462 -0,35 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216310 -0,33 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024202 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)