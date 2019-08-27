Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

39 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,72 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,60 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,72 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,60 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,473581 -0,74
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,671861 -0,72
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,884128 -0,60
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034665 -0,59
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040347 -0,46
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981952 -0,38
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,196736 -0,36
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,089462 -0,35
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216310 -0,33
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024202 -0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da kurulacak Yatırım Adası'nın faaliyete geçmesiyle 25 bin kişiye istihdam sağlanacak
ABD'li yatırımcılar Alman Axel Springer'in yüzde 42,5'ini satın aldı Lüks sitede 180 bin liralık borç ödenmediği gerekçesiyle elektrikler kesildi "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]