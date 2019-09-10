Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,80 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,65 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,57 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,80 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,65 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,57 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,884151 -2,80
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,914090 -0,65
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 250,491540 -0,57
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,140364 -0,38
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026173 -0,38
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,491472 -0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,694541 -0,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202198 -0,17
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030098 -0,07
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 154,44539 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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