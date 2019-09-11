Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,29 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,22 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,29 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,22 ile "Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F." oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026577 -0,45
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 53,812114 -0,29
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045369 -0,22
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490620 -0,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072562 -0,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,693641 -0,13
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030071 -0,09
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062882 -0,07
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026159 -0,05
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,100003 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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