Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,54 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,54 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014690 -2,08
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 249,641782 -0,54
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,825217 -0,51
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,658742 -0,49
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,365671 -0,48
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,691375 -0,33
İş Portföy Altın Fonu 0,030766 -0,31
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,999304 -0,29
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039730 -0,28
TEB Portföy Altın Fonu 0,067228 -0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu
Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:31:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]