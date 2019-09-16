Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,350050 -2,03
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025734 -1,83
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026405 -1,63
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071854 -1,57
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055946 -1,52
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060374 -1,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044968 -1,43
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,874574 -1,37
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,154614 -1,35
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,941713 -1,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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