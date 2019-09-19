En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,82 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,18 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014874 -1,96 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022211 -1,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025604 -1,18 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035493 -1,02 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023130 -1,00 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063286 -0,85 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,469134 -0,83 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072802 -0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056215 -0,75 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022109 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)