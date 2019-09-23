Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

16 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,70 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,70 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035201 -1,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,318585 -1,12
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,353772 -0,70
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020685 -0,63
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036383 -0,60
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063071 -0,56
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,058896 -0,52
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,934312 -0,48
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,988313 -0,39
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053801 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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