En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,24 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026287 -2,15 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021876 -1,24 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,024832 -1,11 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074667 -0,93 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035944 -0,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,906466 -0,67 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014569 -0,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,348374 -0,37 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,786240 -0,28 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,025255 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)