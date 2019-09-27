Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

14 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,39 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,39 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,493885 -2,41
İş Portföy Altın Fonu 0,030653 -1,67
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025923 -1,39
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037634 -1,22
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039542 -1,19
TEB Portföy Altın Fonu 0,067198 -1,19
Deniz Port. Altın Fonu 0,034517 -1,19
ING Portföy Altın Fonu 0,030384 -1,19
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027450 -1,17
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023351 -1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu
Ölümsüzlük meyvesi hünnabın faydaları saymakla bitmiyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar düşüşünü beşinci güne taşıdı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 14:34:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]