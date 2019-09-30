Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,49 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,49 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,819449 -3,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034454 -1,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025538 -1,49
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,344664 -1,46
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021480 -1,45
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025056 -1,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039013 -1,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,066307 -1,33
ING Portföy Altın Fonu 0,029983 -1,32
Deniz Port. Altın Fonu 0,034063 -1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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