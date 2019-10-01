Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,09 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,09 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010000 -3,09
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013892 -3,06
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,391186 -2,06
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054452 -1,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106999 -1,15
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,104705 -0,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,028809 -0,81
İş Portföy Altın Fonu 0,030141 -0,74
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074215 -0,66
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025373 -0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı
Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euronun üzerinde İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak Manisa'da Afrika'yı andıran görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:30:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]