Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

55 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,09 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,18 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,09 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,18 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015858 -2,09
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039100 -1,81
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,308563 -1,18
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013656 -1,09
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104116 -1,04
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060972 -1,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070651 -0,93
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019884 -0,93
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052916 -0,92
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,089632 -0,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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