Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,89 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,56 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,47 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,89 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,56 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,47 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,055756 -0,89
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,721623 -0,56
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,008614 -0,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046510 -0,18
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,908867 -0,17
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035752 -0,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022221 -0,06
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025771 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Albaraka, Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı
HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:13:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]