Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

50 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052116 -1,63
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102725 -1,49
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045938 -1,23
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 55,323669 -1,16
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,815230 -1,08
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,134688 -1,05
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,490324 -0,90
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,509263 -0,88
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,059683 -0,87
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,151234 -0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:49 Kaynak: AA
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