Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,77 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,60 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045036 -1,96
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,545930 -1,77
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,058726 -1,60
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,460676 -1,58
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,488455 -1,51
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043762 -1,47
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,800705 -1,44
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,393755 -1,41
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054431 -1,39
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,689409 -1,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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