En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,10 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,644474 -2,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,124108 -1,62 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014242 -1,40 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,064781 -0,92 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 567,032250 -0,81 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036871 -0,79 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,534116 -0,79 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041878 -0,77 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055030 -0,77 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,380889 -0,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)