Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,48 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,81 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,48 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,81 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036015 -3,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,114017 -2,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063649 -2,56
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076280 -2,54
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014114 -2,51
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073977 -2,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026082 -2,37
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,413602 -2,14
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057148 -1,99
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023545 -1,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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