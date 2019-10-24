Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,33 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,22 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,33 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,22 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076084 -1,33
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,421869 -1,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,529516 -1,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036305 -1,10
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021840 -1,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030836 -1,01
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042043 -1,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036179 -1,00
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015241 -0,91
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057299 -0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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