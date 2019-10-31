Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,14 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,99 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,97 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,14 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,99 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,97 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048974 -2,14
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096469 -1,99
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025704 -1,97
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014326 -1,89
TEB Portföy Altın Fonu 0,066607 -1,72
Deniz Port. Altın Fonu 0,034255 -1,69
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027202 -1,69
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037473 -1,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039279 -1,67
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023194 -1,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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