En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,01 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,94 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,464086 -1,87 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,551384 -1,01 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,674043 -0,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025636 -0,50 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006704 -0,37 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,107122 -0,28 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 53,700839 -0,21 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027813 -0,20 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,317386 -0,10 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,082237 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)